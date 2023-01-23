Пошкоджено будинки, є загиблі та поранені.

Слідчі задокументували чергові злочини російської армії. Як повідомлялося, на Харківщині через російські обстріли загинули та отримали поранення мирні мешканці.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

У зоні вогневого ураження вкотре опинилися населені пункти на Куп’янському, Чугуївському, Богодухівському та Харківському напрямках. Внаслідок атак противника пошкоджено будинки та інше майно громадян. Серед місцевих мешканців є загиблі та поранені.

Вдень 22 січня в селі Петрівка Богодухівського району внаслідок обстрілу з боку окупаційних військ РФ загинула 67-річна жінка. Снаряд розірвався на території її подвір’я.

Фото: npu.gov.ua

Минулої доби ворог неодноразово атакував місто Куп’янськ та села району. В зоні ураження опинилися цивільні об’єкти. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, його уламки поранили 71-річного місцевого мешканця.

Через неодноразові обстріли пошкоджень зазнали кілька домоволодінь громадян, в яких вибухові хвилі вибили вікна та зруйнували дахи та паркани.

Фото: npu.gov.ua