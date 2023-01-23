Міжнародна поліцейська асоціація з Естонії передала працівникам кінологічної служби поліції Києва тонну сухого корму для собак, які допомагають виконувати службові завдання.

Про це повідоила пресслужба Нацполіції.

"Наші чотирилапі напарники беруть активну участь у пошуку зброї, вибухонебезпечних речовин, затриманні правопорушників, розшуку безвісти зниклих осіб, виявленні наркотичних засобів та забезпеченні правопорядку. Всього у кінологічної служби столичного главку поліції перебуває 56 службових собак. Ми дуже вдячні міжнародним партнерам за будь-яку допомогу з їхнього боку для наших бойових пухнастиків", - зазначив начальник кінологічного центру поліції Києва Микола Куцук.

Також раніше київські кінологи отримували спорядження для службових собак від волонтерів з Литви та корм від місцевих мешканців.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Про те, як проходить один день із життя собаки-рятувальника, читайте в репортажі LB.ua p єдиного кінологічного центру ДСНС.