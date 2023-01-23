"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Збройні сили завдали удару по профілакторію заводу, де розміщувалися “кадирівці”
Збройні сили завдали удару по профілакторію заводу, де розміщувалися “кадирівці”
Справа про хабар Лозинського: вночі затримали одного з фігурантів, який намагався втекти з України
Справа про хабар Лозинського: вночі затримали одного з фігурантів, який намагався втекти з України
​Бахмут. Gravity point
​Бахмут. Gravity point
Буданов: Тіло Кірєєва випало з мікроавтобуса СБУ. На питання щодо вбивства хай відповідає слідство
Буданов: Тіло Кірєєва випало з мікроавтобуса СБУ. На питання щодо вбивства хай відповідає слідство
Росія планує на весну великий наступ, - ГУР
Росія планує на весну великий наступ, - ГУР
Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
Олеся Хромейчук: “Я спробувала описати, що таке ненависть до людей. Чи можна ненавидіти всю націю”
Олеся Хромейчук: “Я спробувала описати, що таке ненависть до людей. Чи можна ненавидіти всю націю”
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліція Києва отримала від Естонії тонну корму для службових собак

У кінологічної служби столичного главку поліції перебуває 56 службових собак.

Поліція Києва отримала від Естонії тонну корму для службових собак
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Міжнародна поліцейська асоціація з Естонії передала працівникам кінологічної служби поліції Києва тонну сухого корму для собак, які допомагають виконувати службові завдання.

Про це повідоила пресслужба Нацполіції.

"Наші чотирилапі напарники беруть активну участь у пошуку зброї, вибухонебезпечних речовин, затриманні правопорушників, розшуку безвісти зниклих осіб, виявленні наркотичних засобів та забезпеченні правопорядку. Всього у кінологічної служби столичного главку поліції перебуває 56 службових собак. Ми дуже вдячні міжнародним партнерам за будь-яку допомогу з їхнього боку для наших бойових пухнастиків", - зазначив начальник кінологічного центру поліції Києва Микола Куцук.

Також раніше київські кінологи отримували спорядження для службових собак від волонтерів з Литви та корм від місцевих мешканців.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Про те, як проходить один день із життя собаки-рятувальника, читайте в репортажі LB.ua p єдиного кінологічного центру ДСНС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також