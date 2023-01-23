Головне за ніч. Понеділок, 23 січня

Уночі росіяни обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумської області, сьогодні вранці били по Новослобідській територіальній громаді. Внаслідок обстрілу пошкоджено сільраду, будинок культури, непрацюючий двоповерховий магазин, високовольтну лінію електропередач. Інформація про постраждалих уточнюється, йдеться у зведенні від обласних військових адміністрацій.

Загалом Росія учора і вранці била по восьми областях України, у Харківській з танків обстріляли кладовище.

Детальніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівка, Первомайське і Мар’їнка Донецької області.

Авіація Сил оборони за добу завдала трьох ударів по районах зосередження противника. Також збито ворожий БпЛА "Орлан-10". Українські ракетники і артилеристи уразили чотири райони зосередження окупантів та три склади боєприпасів.

Ворог завдав чотирьох ракетних та п'ятьох авіаційних ударів, а також здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках обороняється.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 23 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022-го по 23 січня 2023 року орієнтовно склали 121480 осіб. Минулої доби сили оборони ліквідували ще 720 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Компанія-фігурантка скандалу із закупівлями для Міноборони пояснила ціни на продукти в договорі.

У поясненні йдеться, що до вартості послуги включена доставка до військових, зокрема в зону боїв, а також те, що ціна на продукти зафіксована на весь рік і не може збільшитися в разі здорожчання.

Подробиці – в новині.

Євросоюз планує запровадити 10-й пакет санкцій проти Росії в річницю її повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого.

"Санкції проти Білорусі можуть бути запроваджені ще раніше", - повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

На початку березня може відбутися перегляд граничної ціни на російську нафту.

Російська прокуратура проводить перевірку за фактом відключення електропостачання у понад 110 тисяч жителів другого за величиною міста Приморського краю - Уссурійська.

Електрику не отримують з 07:00 за місцевим часом 380 багатоквартирних будинків, понад 3 тисяч приватних домоволодінь та 120 об'єктів соціальної інфраструктури. Цікаво, мешканців цього російського міста теж тішила перспектива замерзання українців внаслідок атак росіян на нашу інфраструктуру?

Температура повітря в приморському краї РФ - мінус 19,2 градуса за Цельсієм.

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