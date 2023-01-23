"Рамштайн-9" відбудеться у лютому, – Резніков

Міністр вважає, що довіра партнерів до України зростає з кожною зустріччю.

Девʼята зустріч Консультаційної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому. Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у твіттері.

"Повернувся додому після "Рамштайн" 8. З кожною зустріччю я бачу, як зростає довіра наших партнерів до України. Це все завдяки наполегливій праці наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море... і небо", – зазначив він.

Восьма зустріч гурпи "Рамштайн", до складу якої входять очільники оборонних відомств союзників України, відбулася 20 січня. Очікувалося, що на ній досягнуть згоди стосовно виділення німецьких танків Leopard 2, але Берлін поки що такого рішення не ухвалив.