Головне за день. Неділя, 22 січня

Ворожі спроби наступу, скандал із закупівлями Міноборони, прощання з багатодітною мамою в Броварах, візит Джонсона. Яким запам’ятається 333-й день повномасштабної війни.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила про те, що уряд Німеччини не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.

За запитання, що станеться у випадку, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2 без дозволу Німеччини, голова німецької дипломатії відповіла: "Це питання ще не ставилося, але якщо воно буде поставлене, ми не стоятимемо на шляху".

"Ми знаємо, наскільки важливі ці танки, і саме тому ми обговорюємо це зараз з нашими партнерами… Ми повинні переконатися, що життя людей будуть врятовані, а територія України звільнена", – додала Бербок.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони впродовж доби завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу противника, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження окупантів та 2 склади боєприпасів.

Противник завдав 5 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару – по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 22 січня – в новині.

Російська Федерація планує на весну та початок літа новий великий наступ в Україні, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна", - сказав Скібіцький, додавши, що на Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої.

Водночас полковник ГУР назвав новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірним, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист окупованого Криму.

"Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни", - зазначив Скібіцький.

Підозрюваного у хабарництві Василя Лозинського звільнили з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Сьогодні рішенням Кабінету Міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги", - повідомив у Facebook віце-прем’єр з відновлення України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, що НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Лозинського звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. У міністерстві зазначили, що Лозинського буде звільнено із займаної посади.

Уночі 22 січня детективи НАБУ затримали одного з учасників злочинного угруповання у цій справі, який намагався виїхати з України.

Оборонний комітет Верховної Ради розгляне факт витоку контрактів Міністерства оборони з постачальниками послуг харчування для військових, повідомив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Геннадій Касай.

"По-перше – так, Комітет буде завтра збиратися, і буде присутній міністр оборони. Я сьогодні читав, що Міноборони будуть звертатися у правоохоронні органи, зокрема, і в СБУ, щодо питання, що вони бачать в цьому питанні (публікація у ЗМІ оригіналів закритих контрактів МО та звинувачення на адресу Міноборони у закупівлях послуг харчування нібито за завищеними цінами – ред.) зраду", – заявив Касай.

За його словами, ця інформація може бути використана ворогом. Подібні контракти є закритими, згідно з вимогами воєнного часу, та містять відомості про військові частини, їх адреси. Нардеп додав, що до вивчення ситуації залучатимуть СБУ.

Докладніше – в новині.

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у неділю, 22 січня, прибув з візитом до України.

У Києві він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який подякував гостю за активну публічну підтримку.

На прохання Джонсона президент України докладно поінформував його про ситуацію на передовій.

«Росії не допоможе додаткова мобілізація, її армія не має мотивації. Однак нам потрібно більше зброї: танки, літаки, далекобійна ракетна зброя», – заявив Зеленський.

Виконуючий обов'язки селищного голови Бородянки Георгій Єрко підтвердив, що Джонсон побував на Київщині та оглянув наслідки російських бомбардувань. Також колишній керівник британського уряду приїхав до Бучі.

Подробиці – в нашій новині.

У неділю, 22 січня, в Броварах попрощалися із загиблою під час падіння гелікоптера ДСНС багатодітною мамою Мариною Грановською.

У трагічний день 18 січня жінка привела доньку й сина в дитячий садок "Джерельце". Переодягла їх, діти пішли на сніданок.

Коли вертоліт зачепив дах дитсадка, Марина була в епіцентрі катастрофи - біля центрального входу. Її тіло впізнали лише наступного дня. Без мами залишилося троє дітей - 16, 5,5 та 4,5 років. Тепер батько виховуватиме їх сам.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!