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Київ залишається у стабілізаційних графіках вимкнення світла, – гендиректор YASNO

Споживання електроенергії знижується через теплу погоду.

Київ залишається у стабілізаційних графіках вимкнення світла, – гендиректор YASNO
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Станом на вечір неділі 22 січня у Києві дефіцит в енергосистемі ще залишається значним.

Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

“Сьогодні (22 січня, – ред.) мали дещо більші ліміти і Київ був у графіках”, – йдеться у повідомленні.

У понеділок, 23 січня, в Києві діятимуть обмеження 948 МВт вдень та 608 МВт вночі. Це дозволить забезпечити 65% потреби в електроенергії у пікові години, тобто столиця залишиться у стабілізаційних графіках вимкнення світла.

 

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що виробництво електроенергії в Україні зросло, але дефіцит все ще залишається значним.

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