У першій половині січня зафіксували найнижчий показник відправлення суден від початку роботи "зернового коридору"

За першу половину січня кількість виходів суден із українських портів зменшилася до 2,7 на добу. Це найнижчий показник від початку роботи "зернового коридору".

Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик, ідеться на урядовому порталі.

За словами Башлика, найбільшу кількість суден зафіксували у вересні, тоді показник коливався на рівні 5,9 кораблів за добу. Нинішня низька активність виникла через затримки перевірок кораблів у Босфорі.

Заступник міністра повідомив, що Росія без розбору блокує всі судна, які проходять через Босфор. Ці дії провокують виникнення штучного голоду в країнах, які залежать від імпорту зерна.

"Ми розуміємо, що ніхто не розбирається в тому, які кораблі стоять у черзі. Чи то судна програми Grain from Ukraine, чи якісь інші. Так, на сьогодні обсяг експорту зерна міг бути 25 мільйонів тонн, а він складає лише 16 через затримку в Босфорі. Всі судна стоять у загальній черзі, що також впливає на забезпечення країн, які знаходяться на межі голоду, без своєчасного забезпечення продовольства", - сказав Башлик.

Тим часом днями під завантаження має стати ще одне судно, яке доставить 30 тисяч тонн пшениці до Ефіопії.

Заступник міністра також зазначив, що за песимістичними прогнозами, Україна очікує на врожай пшениці в 2023 році на рівні 26 млн тонн. Внутрішнє споживання становить орієнтовно 6,7 млн тонн на рік.

Нагадаємо, за перші 15 днів нового року Україна відвантажила 2,3 млн тонн агропродукції.

Днями представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що чорноморська зернова ініціатива гальмується через відсутність співпраці з Росією.