НБУ зобов'язав банки надати інформацію про всі пункти обміну для реєстру

Національний банк України зобов'язав банки подати інформацію про свої відокремлені підрозділи, відкриті з метою торгівлі валютою до 31 січня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що всі пункти обміну валют будуть включені до одного реєстру.

"Продовжуючи врегульовувати практичні питання формування та ведення Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, Нацбанк оновив автоматизовану інформаційну систему ведення Державного реєстру банків. Відтепер ця система дає змогу банкам надавати інформацію про свої відокремлені підрозділи, відкриті з метою здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, які підлягають включенню до Реєстру", - йдеться в повідомленні.

Банки зобов’язані забезпечити надання регулятору такої інформації протягом 10 робочих днів після отримання повідомлення засобами електронної пошти. Таке повідомлення Нацбанк направив банкам 17 січня 2023 року.

Отже, банкам необхідно надати інформацію про пункти обмінку до 31 січня 2023 року включно.

"Такий термін передбачений у пункті 5 постанови Правління Національного банку від 30 грудня 2022 року № 254 "Про затвердження Положення про Реєстр пунктів обміну іноземної валюти та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, в вересні минулого року НБУ провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий.