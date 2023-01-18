Нафтогаз домовився про резервування газу для успішного проходження опалювального сезону в Україні

Під час перемовин у Давосі Нафтогаз домовився про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону.

Про це повідомив голова НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов.

Крім того, вдалось домовитись із ЄБРР про механізми фінансування закупівлі додаткових обсягів газу.

Також Нафтогаз домовився з ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великобританією про фінансування закупівлі додаткового газу.

Нагадаємо, під час російської агресії проти України було пошкоджено 350 об’єктів з видобутку природного газу.