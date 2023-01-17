Чиновники Мінцифри та Мінінфраструктури планують до кінця 2023 року запустити Wi-Fi від Starlink у поїздах Інтерсіті.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

“Успішно завершили тестування вайфай на базі технології Starlink в поїзді Інтерсіті та підводимо підсумки”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін подзвонив із поїзда по відеозв’язку віцепрем’єр-міністру Михайлу Федорову і подякував за підтримку.

За словами Камишіна, партизанськими методами було обладнано Старлінками один поїзд Інтерсіті. Його катали на різних маршрутах більше 100 днів.

Результати тестування:

доступність на маршруті 97%.

швидкість до 100 Мбіт/с.

Зазначається, що віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков поставив завдання тепер впровадити цю систему на всіх поїздах Інтерсіті.

Олександр Камишін запевняє, що до кінця року завдання буде виконано.

Нагадаємо, станом на середину січня в Україні працюють вже 30 тисяч терміналів Starlink. Система Starlink стала частиною критичної інфраструктури України.