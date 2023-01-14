Головне за день. Субота, 14 січня

21 збита російська ракета, десятки поранених у зруйнованій багатоповерхівці у Дніпрі, бої за Соледар, скасування росіянами обміну полоненими. Яким запам’ятається 325-й день повномасштабної війни.

Унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі є загиблі, десятки людей отримали поранення.

Українські сили ППО збили сьогодні 21 російську ракету.

“Сьогодні противник завдав масованих ракетних ударів по нашій території. Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця. Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування «Калібр», керовані авіаційні ракети Х-59, - по об’єктах критичної інфраструктури України”, - повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його даними, загалом ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет. Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети.

У Дніпрі окупанти влучили у багатоповерховий житловий будинок.

"Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами люди, які були дома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці", - написав у Телеграм заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Станом на 16:20 у Дніпрі в зруйнованому під’їзді дев’ятиповерхового житлового будинку врятували 15 осіб. П’ятеро людей загинули.

За останніми даними, кількість поранених зросла до 60, серед них дванадцятеро дітей.

Під час ракетної атаки окупантів на Київ вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці.

У Голосіївському районі на нежитлову територію впали обломки ракети. У КМВА повідомили, що є влучання в об’єкт інфраструктури.

Також уламки збитої російської ракети впали на територію Національного музею народної архітектури та побуту України.

Під час ранкової атаки на Київщину зафіксовано влучання у житлову забудову в селі Копилів Макарівської громади.

В будинках місцевих мешканців вибито вікна.

За даними голови ОВА Олексія Кулеби, в області унаслідок ранкової атаки пошкоджено 18 приватних будинків. Понівечені дахи та вікна.

Ворог влучив в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині.

На Харківщині зафіксовані два ворожі “прильоти” по об'єкту інфраструктури.

"Харків та усі громади області повністю знеструмлені внаслідок влучання російських ракет по об'єктах енергетичної інфраструктури", - заявив речник "Харківобленерго" Володимир Скічка.

За його словами, нині на підприємстві не мають точних прогнозів, коли відновлять енергопостачання.

У Кривому Розі внаслідок ракетного удару загинула людина, ще одна отримала поранення.

“Кривий Ріг. 4 ракети збито. Одна влучила в приватний сектор поблизу об’єкта критичної інфраструктури. 6 приватних будинків пошкоджено. Попередньо одна людина загинула, одна поранена”, - повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Росія під виглядом навчань нарощує сили авіації в Білорусі, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що не менше 10 вертольотів Мі-8 та Мі-24 перебазовані на аеродром Мачулищі. Очікується перебазування літаків оперативно-тактичного авіації на аеродроми Білорусі.

З урахуванням зазначеного зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території України з повітряного простору Білорусі.

Соледар залишається під контролем українських військовослужбовців, проте в місті тривають інтенсивні бої.

"Соледар, Бахмут залишаються найгарячішим напрямком. Соледар підконтрольний українській владі, і наші військові його контролюють. Однак тривають і міські бої, і бої за межами міста, тому що ворог намагається просунутися за кількома напрямками", - повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, російські окупанти зазнають у місті величезних втрат "без будь-яких перебільшень". "У буквальному сенсі цього слова вони простилають собі шлях тілами своїх же "вагнерівців" або регулярних збройних сил, залежно від того, кого вони підвозять на цей напрямок після втрат", - зазначив Кириленко.

"Військове командування вживає всіх необхідних додаткових заходів для стабілізації ситуації і якомога менших втрат і збереження особового складу наших хлопців", - додав Кириленко.

Росія скасувала запланований на 14 січня черговий обмін полоненими.

"Зазначимо, що сьогодні був запланований черговий обмін полоненими з російською стороною. Проте в останній момент його було скасовано за ініціативи росіян. Про причини такого рішення не складно здогадатися", - йдеться в повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Президент України Володимир Зеленський хоче особисто відвідати ООН та виступити на Генасамблеї напередодні річниці російського вторгнення.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова в коментарі Associated Press. За її словами, для здійснення поїздки необхідні багато чинників з огляду на військову ситуацію на місці та попередження української розвідки про те, що Росія планує серйозний наступ у лютому.

Богослужіння з нагоди свята Богоявлення предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній звершить у Свято-Успенському соборі. Це буде друге богослужіння ПЦУ в Києво-Печерській лаврі, інформує пресслужба ПЦУ.

Літургія пройде 19 січня в Успенському соборі о 9:00.

Дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України Православна церква України отримала, а з Національним заповідником "Києво-Печерська лавра" підписано відповідну угоду.

"Просимо з розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом. Запрошуємо українських вірних до спільної молитви", - йдеться у повідомленні.

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