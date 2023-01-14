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Внаслідок ракетного удару в Кривому Розі загинула людина

При цьому 4 ракети було збито поблизу міста.

Внаслідок ракетного удару в Кривому Розі загинула людина
Ілюстративне фото
Фото: slovoidilo.ua

Внаслідок ракетного удару в Кривому Розі загинула людина, ще одна отримала поранення. 

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Кривий Ріг. 4 ракети збито. Одна влучила в приватний сектор поблизу об’єкта критичної інфраструктури. 6 приватних будинків пошкоджено. Попередньо одна людина загинула, одна поранена”, - повідомив Вілкул. 

На місці працюють всі рятівні та аварійні служби.

Нагадаємо, українська ППО збила сьогодні 21 російську ракету із 33.

Сьогодні вдень, 14 січня, російські війська завдали чергового масованого ракетного обстрілу по Україні. Зокрема, в Дніпрі ракета влучила у житловий будинок. У Дніпрі вже п'ятеро загиблих внаслідок влучання ракети у будинок. 27 людей поранені. Ще в кількох областях ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури. 

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