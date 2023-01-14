У зв’язку з інцидентом було збільшено кількість поліцейських патрулів у прикордонній зоні з Україною.

Після нової ракетної атаки РФ по українських цілях 14 січня співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети у Бричанському районі на кордоні з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на МВС Молдови.

"Після масованих бомбардувань України Росією патруль прикордонної поліції виявив сьогодні вдень у районі прикордонного сектору Ларга залишки ракети, випущеної внаслідок російських повітряних ударів по Україні", - йдеться в повідомленні.

МВС також опублікувало фото уламку ракети.

У зв’язку з інцидентом було збільшено кількість поліцейських патрулів у прикордонній зоні з Україною, а також вжито негайних заходів щодо захисту району та оповіщено службу порятунку.

"Це вже третій випадок падіння на територію Молдови уламків ракет через обстріл України. Як і в попередніх випадках, всі необхідні дії здійснюються відповідно до процедури компетентними установами", - додали в МВС.

Попередній інцидент із падінням уламків ракети стався 5 грудня, до того вранці 31 жовтня на територію Молдови впали фрагменти ракети.

Нагадаємо, США виділяють Молдові 30 млн доларів на подолання викликаних російською війною проти України труднощів. USAID заявило, що війна Росії проти України поставила під загрозу довгострокові економічні перспективи Молдови.