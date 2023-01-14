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​Зеленський хоче особисто відвідати ООН у річницю російського вторгнення, - МЗС

24 лютого відбудеться міністерське засідання Ради безпеки ООН.

​Зеленський хоче особисто відвідати ООН у річницю російського вторгнення, - МЗС
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський хоче особисто відвідати ООН та виступити на Генасамблеї напередодні річниці російського вторгнення.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова в коментарі Associated Press.

За її словами, для здійснення поїздки необхідні багато чинників з огляду на військову ситуацію на місці та попередження української розвідки про те, що Росія планує серйозний наступ у лютому.

"Наш президент хотів би приїхати, у нього є воля чи намір приїхати, але все ще є питання, чи буде ситуація з безпекою, яка дозволить йому приїхати", - сказала Джапарова.

Нагадаємо, Генасамблея ООН запланувала на 23 лютого дебати високого рівня щодо війни в Україні, після яких 24 лютого відбудеться міністерське засідання Ради безпеки ООН

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