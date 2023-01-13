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Міністерка оборони Німеччини йде у відставку, - Bild

Кандидатуру її наступника вже обговорюють.

Міністерка оборони Німеччини йде у відставку, - Bild
Крістіне Ламбрехт
Фото: delfi.lt

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вирішила піти у відставку.

Про це повідомляє Bild з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що ініціатива відмовитися від посади походить від неї, а не від канцелярії. Зараз обговорюється точний час відставки. Її наступника вже обговорюють в уряді.

Bild повідомляє, що зараз як можливу наступницю Ламбрехт називають військового комісара Єву Хьогль.

У поточному опитуванні, яке проводилось для Bild, Ламбрехт посіла останнє місце серед 20 політиків. Вона навіть менш популярна, ніж боси AfD Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла.

Крістіне Ламбрехт за час перебування на посаді неодноразово критикували. Зокрема, ︎коли в січні 2022 року близько 200 тис. російських солдатів готувались до вторгнення до України, Ламбрехт оголосила про поставку в Україну 5 тис. шоломів. А вжепісля початку війни вона говорили про "політику роззброєння", повідомляє Bild.

Нагадаємо, нещодавно уряд Німеччини схвалив передачу Україні батареї ППО Patriot. Таким чином Німеччина приєднується до Сполучених Штатів Америки, які раніше повідомили про надання України ППО Patriot

Також Німеччина передасть Україні БМП Marder. 

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