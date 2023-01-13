У Чехії розпочалися вибори президента

У Чехії розпочався перший тур президентських виборів. Він пройде 13 та 14 жовтня.

Про це повідомляє Radio Prague International.

У січні 2023 року громадяни Чеської Республіки знову приймають участь у виборах глави держави. Це будуть треті прямі в історії країни вибори президента.

Кандидати:

Андрій Бабіш – колишній прем'єр-міністр Чехії та голова парламентського руху ANO

Ярослав Башта – депутат парламентського руху «Свобода та пряма демократія» (SPD)

Марек Гілшер – сенатор, фракція «Старости»

Карел Дівіш – підприємець у сфері інформаційних технологій

Томаш Зима – колишній ректор празького Карлового університету

Дануше Нерудова – колишній ректор Університету імені Менделя, Брно

Петро Павло – генерал армії у відставці, екс-начальник Генерального штабу Армії Чеської Республіки, колишній голова Військового комітету НАТО

Йозеф Стржедула – голова Чесько-Моравської конфедерації профспілкових організацій

Павло Фішер – незалежний сенатор

Зазначається, що якщо ніхто з кандидатів не зможе набрати більше 50% голосів, то 27 і 28 січня пройде другий тур виборів нового керівника Чеської Республіки. У ньому приймають участь два президентські кандидати, які набрали більше голосів під час першого тура.

Нагадаємо, нещодавно Чехія продовжила на рік тимчасовий захист для українських біженців. Наразі у Чехій близько 300 тисяч біженців з України.

Як повідомлялось, Чехія готується передати Україні танки Т-72. Також Україні буде надано евакуаційну машину TREVA 30.