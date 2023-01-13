Італія Україну вже “бачить”, але ще не дуже “чує”

Італія для України є країною непростою: на Апеннінах завжди були дуже сильними проросійські (а до того прорадянські) настрої. Хоч би що робила Росія, на неї завжди дивилися закоханими очима і, власне, нічого довкола неї не бачили і не чули. Але останні десять місяців війни багато що змінили.

Історична проросійськість

Проросійськість Італії обумовлюється багатьма причинами, кожній з яких можна присвятити окрему статтю. Сухі факти такі: в університетах, в медіа, в аналітичних центрах завжди була і досі є купа симпатиків Кремля. Ба більше: відверто проукраїнська позиція була серйозною перепоною для побудови кар’єри у будь-якій з таких сруктур. Україну не розуміли, не хотіли помічати, не бажали дослухатися. Науково-популярні книги нерідко розповідали про “країни колишнього СРСР”. Шкільні підручники (!) спокійно могли називати “російським регіоном” всі країни колишнього СРСР, а відомі телеведучі – бовкнути з екрану, що “Малоросія – це друга назва України”, елементарно не знаючи, що це слово набуло образливого відтінку понад сто років тому.

І все це попри те, що до лютого 2022-го в Італії вже проживало, легально чи ні, близько 400 тисяч українців. Нас не бачили і не чули... (Водночас слід сказати, що наша держава якось не надто цим переймалася. Наприклад, у Римі ніколи не було нічого схожого на Український культурний центр, Інститут української культури тощо)...

Тому 24 лютого 2022 року стало для Італії шоком. Ніхто такого не очікував. Бо ніхто не дивився російське ТБ, яке вісім років нафаршировувало своїх глядачів ненавистю до українців, даючи фору сумнозвісному “Радіо тисячі пагорбів”. Мало хто з італійців питав себе, хто винен у смерті пасажирів рейсу МН17. Майже ніхто не писав тут про Гіркіна, Бородая та інших. А “інформація” від прокремлівських ЗМІ вважалася такою надійною, що її використовував італійський суд при винесенні своїх рішень... Тож на цьому тлі розкручені італійські політологи упевнено говорили, що повномасштабного нападу не станеться, бо “такого не може бути ніколи”.

Фото: EPA/UPG

Проте – сталося. Італії довелося якось приймати цю реальність. Треба сказати, уряд Маріо Драгі, фактично, – найбільш проєвропейський уряд за всю повоєнну історію Італії, повівся дуже достойно, одразу ставши на бік України. Він розпочав неоголошені поставки зброї Києву та ухвалив програму прийому українських біженців. Як для Італії – безпрецедентну, оскільки багато процедур були розроблені спеціально під українців. Економічна підтримка є традиційно скромною (300 євро на дорослого упродовж кварталу, далі – все самі), але, водночас, українці отримали багато прав: дозвіл на проживання на рік з можливістю подовження, право працювати одразу по приїзді, влаштувати дітей в школи та садочки, безплатне медичне обслуговування в тому ж обсязі, що й для громадян країни... Деякі регіони надали також безоплатний проїзд на всьому міському та приміському транспорті.

(про)Кремлівські “Зірки” та послідовна Мелоні

Правда, уряд Маріо Драгі захитався вже у червні 2022-го, “завдяки” Джузеппе Конте та його популістському “Руху п’яти зірок”, які і тоді й сьогодні виступають і голосують так, ніби отримують зарплатню з тієї ж кишені, що й російський пропагандист Владімір Соловйов. Відтак, після позачергових виборів на зміну Драгі прийшов уряд Джорджії Мелоні – глави ультраправих “Братів Італії”, яких називають постфашистською політсилою. Звичайно, щодо них було багато побоювань, як всередині Італії, так і за кордоном. Та поки що, принаймні у відношенні російсько-української війни, її політика є зрозумілою і непоганою для Києва.

Фото: EPA/UPG Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні прибуває на засідання Європейської ради, Брюссель 15 грудня 2022 р.

Мелоні у перші тижні повномасштабного вторгнення зрозуміла, що далі “не бачити” Україну неможливо й небезпечно, що перемога Росії означала б підвищення ролі Китаю, і чітко стала на бік Києва. Ще будучи в опозиції, “Брати Італії” голосували за надання зброї Україні, й після приходу до влади продовжують це робити.

А сама Мелоні не боїться виступати з проукраїнськими меседжами. Так, вона говорила, що дії росіян тільки “посилюють нашу рішучість у підтримці українського народу в його боротьбі за свободу та виживання”. А пропагандистці ТАСС на прес-конференції відповіла: “Я сподіваюся, що російський уряд усвідомить, яку величезну помилку робить і вирішить припинити цю незбагненну, неприйнятну агресивну війну проти України... А поки цього не сталося, ми безперечно захищатимемо Україну, міжнародне право, суверенність та свободу народу, який продемонстрував всім, наскільки він вірить у цінність власної свободи та любові до власної батьківщини”.

Шостий на підході

Італія уже передала Україні п’ять пакетів допомоги озброєнням. Шостий, що має містити зокрема системи протиповітряної оборони SAMP/T франко-італійського виробництва, поки на паузі. Як пояснює міністр закордонних справ Антоніо Тайяні, через “технічні питання, які треба узгодити з партнером – Францією”. Італія має загалом п’ять таких систем плюс одну навчальну, але дві з них зараз перебувають в ремонті, ще одну позичили Кувейту, одну пообіцяли НАТО задля захисту Словаччини... Крім того, у Риму є побоювання залишитися без власних систем ППО. З Вашингтону, втім, заспокоюють: Італія, як країна НАТО, перебуває під захистом Альянсу.

Фото: mil.in.ua ЗРК SAMP/T

Ватикан як проблема

Якщо прем’єрка Мелоні з квітня послідовно підтримує Україну, то голос глави Католицької церкви папа Франциск І звучить неоднозначно. У перші тижні повномасштабного вторгнення Ватикан вирішив, що під час хресної ходи разом з українкою нестиме хрест і росіянка. І не відмовився від цього сценарію, попри енергійний протест українців. Потім він згадував “мученицьку Україну”, але так, що здавалося, ніби на неї падає метеоритний дощ чи то діється якесь інше природне лихо, тобто жодним словом не згадуючи росіян, Кремль, Путіна тощо. Потім Франциск примудрився сказати, що жахи Бучі – то не справа рук етнічних росіян, а вина етнічних меншин РФ. А також назвав Дугіну “бідною дівчинкою” – при цьому, що доти він не назвав жодного імені вбитої росіянами української дитини!

Після подорожі папського елемозінарія до України, тон понтифіка дещо змінився. На Різдво він закликав вірян святкувати менш бучно, а заощаджене переказати українцям. А також зустрівся з українськими дітьми. І тоді “помітив, що більшість з них не може усміхатися. А коли дитина втрачає здатність усміхатися, це дуже серйозно. Ці діти несуть на собі трагедію цієї війни, яка є такою нелюдською, такою жорстокою”.

На жаль, тривало це не дуже довго. Вже восьмого січня папа закликав помолитися за “всіх матерів, як українських, так і російських”, знову фактично поставивши на один рівень агресора та жертву.

Фото: EPA/UPG

...Папі Франциску 86 років, він єзуїт з Аргентини і він мало що знає не тільки про Україну, а й загалом про Східну Європу. Проблема в тому, що таких людей в Італії багато. Можливо, й більшість. Їм ніби і Україну шкода, але ж і зі своїм уявленням про “прекрасну Росію” вони ніяк не можуть розпрощатися. Тож не здатні, не хочуть, бояться визнати той факт, що єдиним справедливим результатом нинішньої війни може бути тільки військова поразка РФ та повний демонтаж путінського режиму (що, до речі, є благом і для самої Росії). І поки у всіх західних столицях не засвоять, що РФ має бути саме переможена, Україні буде сутужно, зброя надходитиме із запізненням та дозовано. Відповідно, достукуватись до західних столиць є пріоритетним завданням.