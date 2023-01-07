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США закликали Італію передати Україні комплекси ППО SAMP-T

Комплекс може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 до 100 км. 

США закликали Італію передати Україні комплекси ППО SAMP-T
Фото: ЕРА/UPG

Адміністрація президента США Джо Байдена закликала уряд Італії якнайшвидше надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони. 

Про це радник із національної безпеки США Джейк Салліван сказав раднику прем'єр-міністра Італії Франческо Тало, повідомляє Sky News.

Тало в розмові із Салліваном підтвердив готовність надати додаткову допомогу. Джерела повідомили, що це, зокрема, стосується "підтримки енергетичної стабільності України та військової техніки".

Видання повідомляє, що Вашингтон просив Рим поставити Україні італо-французький комплекс ППО SAMP-T.

Зазначимо, що SAMP-T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей.

SAMP/T може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 км до 100 км та балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження — до 25 км. Всі 8 ракет Aster-30 можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.

Нагадаємо, що міністри оборони США і України Ллойн Остін і Олексій Резніков обговорили подальшу військову допомогу Україні. Згідно з повідомленням, глава Пентагону пообіцяв, що Сполучені Штати і надалі заохочуватимуть країни НАТО та інших союзників до передачі Україні систем протиповітряної оборони та бронетехніки.

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