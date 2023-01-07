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​В "Азові" закликали не розголошувати інформацію про військовополонених

Це може погіршити умови перебування українських захисників у полоні.

​В "Азові" закликали не розголошувати інформацію про військовополонених
Обмін полоненими (архівне фото)
Фото: ОПУ

Патронатна служба "Янголи Азову" закликає не оприлюднювати жодної інформації стосовно обмінів чи полонених, наголошуючи, що публікації на цю тему значно погіршують умови перебування українських захисників у полоні.

Про це організація повідомила в Telegram.

Зазначається, що "Янголи Азову", як й інші військові структури, часто не публікують інформацію про обміни, особливо щодо делікатних моментів – конкретних цифр, підрозділів, фотографій тощо.

"Процес перемовин з Росією – вкрай важкий. Ворог постійно зриває їх, в останній момент змінює свою позицію, іншим чином заважає обмінам", - пояснили у службі.

Наголошується, що будь-які необережні дії та будь-яка невчасно опублікована інформація можуть нашкодити захисникам, які досі перебувають на непідконтрольній Україні території. Зокрема, інформаційна тиша може бути умовою обміну. У подібному випадку будь-яка публікація зриває наступні обміни.

"Патронатна служба звертається до активістів, журналістів, волонтерів, родичів полонених та самих бійців: не публікуйте жодної інформації стосовно обмінів чи полонених. Якщо є потреба – зверніться до нашої служби, ми завжди готові допомогти", - йдеться в повідомленні.

Також військові просять не "атакувати" питаннями бійців, які щойно повернулися з полону, оскільки вони багато місяців перебували в інформаційному вакуумі, не маючи жодної інформації про побратимів і перебіг війни, тож ще не знають, що може нашкодити.

Нагадаємо, в російському полоні перебувають близько 3,4 тисяч українських військових і цивільних. Щонайменше 15 000 людей вважаються зниклими безвісти за період повномасштабного вторгнення.

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