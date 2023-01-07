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Вночі окупанти обстріляли Донеччину: двоє людей загинули, шестеро – поранені

Росіяни атакували Курахове, Острівське, Мар’янку, Бахмут, Красну Гору і Предтечине. 

Вночі окупанти обстріляли Донеччину: двоє людей загинули, шестеро – поранені
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Вночі 7 січня росіяни продовжили обстріли центральної і північної частини Донецької області.

Про це повідомив у Telegram очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

“На Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове – одна людина поранена, пошкоджено дві житлові багатоповерхівки та будівлю лікарні. Також на території громади під вогнем опинилося Острівське. Зафіксовано періодичні обстріли Мар'їнки. Без без жертв”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Кириленко додав, що на Горлівському напрямку росіяни вбили двох цивільних у Бахмутській громаді – у Бахмуті та Красній Горі. У місті поранено п’ятьох людей, пошкоджено п’ять приватних будинків. Ще одна людина дістала поранення у Предтечиному Костянтинівської громади.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

 

Нагадаємо, росіяни вивезли до Москви 300 дітей з окупованих районів Донеччини і Луганщини. 

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