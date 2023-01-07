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Росіяни вивезли до Москви 300 дітей з окупованих районів Донеччини і Луганщини

До приходу окупантів ні діти, ні їхні батьки не здогадувалися про свій “тяжкий стан”.

Росіяни вивезли до Москви 300 дітей з окупованих районів Донеччини і Луганщини
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

З окупованих районів Донецької і Луганської областей росіяни вивезли до Москви 300 дітей “на лікування”.

Про це Луганська ОВА повідомила у Telegram.

Зазначається, що виїзні бригади російських медиків восени проводили медогляди юнаків та дівчат майже в кожному місті окупованої Луганщини. Подекуди навіть вчителі в школах збирали з дітей гроші за можливість бути обстеженим.

“300 із них відправлено до московських стаціонарів. Нібито при виявленні “серйозних травм” першу допомогу їм надали ті самі медпрацівники, які діяли на виїзді. А потім пацієнтів за допомогою спецтранспорту чи санітарної авіації доставили до Москви, де вони продовжили проходити лікування та реабілітацію”, – йдеться у повідомленні.

Однак до приходу окупантів діти та батьки навіть не здогадувалися про свій “тяжкий стан”.

 

Нагадаємо, від початку повномасштабної вторгнення російських військ в Україну вдалося розшукати 8 744 зниклі дитини.

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