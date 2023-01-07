За добу окупанти на Донеччині вбили двох цивільних

Люди загинули в Бахмуті і в Червоній Горі.

За минулу добу окупанти вбили в Донецькій області двох мирних жителів, а ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє у Телеграм голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 6 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донецької області: в Бахмуті і Червоній Горі. Ще 7 людей в області отримали поранення", - написав він.

З моменту повномасштабного вторгнення росіяни вбили 1292 людини в Донецькій області. А поранення отримали 2823 мирних громадян в регіоні.

Нагадаємо, що вдень, 6 грудня, російські окупанти двічі вдарили ракетами по Краматорську. Пошкоджено 14 приватних будинків.