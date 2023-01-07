Учора росіяни обстріляли акваторію Очаківської громади на Миколаївщині

В п’ятницю, 6 січня, окупанти обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади у Миколаївській області.
Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав у Telegram.
"Миколаївський район. Вчора, 6 січня, о 10:20 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули відносно спокійно.
Нагадаємо, 5 січня окупанти завдали двох ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївщини.