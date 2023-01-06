Через російську окупацію на сміттєзвалищі у Херсоні виникла небезпечна ситуація

Зокрема, невстановлені особи брали гроші з перевізників за вивантаження сміття на полігоні, але розподіл сміття за фракціями не здійснювався.

Через тривалу окупацію херсонські комунальники втратили можливість організувати роботу міського сміттєзвалища. Це призвело до переповненості сміттєзвалища та недотримання технології захоронення відходів.

Про це повідомила пресслужба Херсонської міськради.

“Директор КП звільнилася 2 вересня 2022 р. З моменту деокупації міста ніхто не здійснює керівництво підприємством, оскільки т.в.о. директора підприємства наразі перебуває в Києві та не бажає повертатися в Херсон через небезпечну ситуацію у зв’язку з постійними обстрілами”, - повідомили у пресслужбі.

Крім того, у комунального підприємства немає грошей на рахунках, накопичилась заборгованість із заробітної плати працівників.

Через те, що т.в.о. директора підприємства не відкрив казначейський рахунок, не отримав електронний підпис та печатки, неможливе отримання фінансової допомоги підприємством з бюджету міської тергромади, укладення договірних відносин з підприємствами та установами.

В міськраді наголосили, що невстановлені особи брали гроші з перевізників за вивантаження сміття на полігоні, але розподіл сміття за фракціями не здійснювався.

Для налагодження роботи сміттєзвалища міська влада вирішила залучити підприємство з Білої Церкви. Йому знадобиться 7-10 днів для запуску роботи сміттєзвалища.

Оскільки компанії, що вивозили сміття на сміттєзвалище, поїхали з міста, у Херсоні залишився монополіст “Група компаній ХАКС”, який вивозить сміття з порушенням встановлених термінів.

Враховуючи складну ситуацію, міська влада у Херсоні прийняла рішення про створення єдиного КП, котре буде забезпечувати благоустрій міста на базі КП “Парки Херсона”.

Нагадаємо, за два дні російські окупанти обстріляли другу пожежну частину у Херсоні.