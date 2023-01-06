Тепер у наших воїнів буде ще більше зброї, техніки, снарядів, оборонних систем.

Нарешті можна сказати, що нам вдалося вивести силу України й оборонну взаємодію з партнерами на новий рівень. Той, який нам зараз справді потрібний.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Тепер у наших воїнів буде ще більше зброї, техніки, снарядів, оборонних систем, які зроблять нас значно підготовленішими до будь-яких ескалаційних планів Росії й тих ударів, яких держава-терорист завдає, не розрізняючи, чи свято, чи будні”, - сказав президент.

Зеленський додав, що за час після його візиту до Сполучених Штатів Америки два тижні тому у нашому дипломатичному марафоні було вже понад 20 етапів.

“Це моє спілкування з лідерами Німеччини, Швеції, Японії, Хорватії, Іспанії, Латвії, Туреччини, Франції, Данії, Румунії, Канади, Норвегії, Британії, Нідерландів, Ізраїлю, Греції та Індії. Плюс перші мої переговори цього року з Президенткою Єврокомісії. Плюс постійні контакти з представниками США. Наприклад, сьогодні в Києві була делегація Сенату, а також відбулася розмова між міністрами оборони України та США”, - уточнив голова держави.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні оголошено про новий пакет американської оборонної підтримки для нашої держави.

“Вперше ми отримаємо броньовані машини Bradley – це саме те, що треба. Нові гармати й снаряди, зокрема високоточні. Нові ракети. Нові дрони. Це вчасно та сильно. Загальний обсяг цього пакету підтримки від США – майже 3 мільярди доларів”, - наголосив Верховний головнокомандувач, і подякував президенту Байдену, конгресменам і всім американцям за допомогу.

Також президент України подякував канцлеру Шольцу за рішення надати Україні систему ППО Patriot, котра разом із німецькими IRIS-T зробить українське та європейське небо відчутно безпечнішим. Крім того, Німеччина передасть Україні 40 БМП Marder та інші речі, які необхідні, щоб зупинити російську агресію.

“Дуже важлива розмова була сьогодні з Премʼєр-міністром Японії Кішідою. Японія за підсумками минулого року стала лідером серед азійських країн у захисті свободи й міжнародного права. Впевнений, що й цього року – особливо з урахуванням головування Японії в “Групі семи”, яке почалось із січня, – зможемо разом зробити ще більше для нашої спільної безпеки. Власне, сьогодні ми погодили пріоритети у співпраці в цьому році. І я дякую пану Прем’єр-міністру за дуже серйозний пакет енергетичної допомоги – потужні генератори для нашої країни та людей”, - наголосив Зеленський.

Також президент провів розмову з премʼєр-міністром Швеції - зараз почалося головування Швеції в Раді ЄС, і Україна розраховує саме в час шведського головування вийти на початок переговорів щодо членства України у Європейському Союзі.

“Рашизм має програти у цій війні – в усьому й усюди. На землі, в небі, на морі, в енергетиці, в економіці, в політиці та зрештою – на лаві підсудних у міжнародному трибуналі за цю агресію проти України. Щодня ми разом із партнерами наближаємо цей вирок для терористів. Щодня мир стає ближчим”, - підсумував голова держави.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у інтервʼю LB.ua привітав українців зі святом Різдва.