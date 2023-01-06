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Укрзалізниця встановить на вокзалах безкоштовні зарядні станції

Кожна станція може заряджати одночасно до 33 пристроїв.

Укрзалізниця встановить на вокзалах безкоштовні зарядні станції
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця отримала зарядні станції для смартфонів. Сто таких станцій встановлять на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.  

Перші станції вже встановили у київській “Фортеці незламності”.

Зарядні станції надала Kusto Group - казахстанські підприємці, які підтримують гуманітарні проєкти в Україні.

Кожна станція може заряджати одночасно до 33 пристроїв, що дозволить подорожуючим бути на зв'язку попри блекаути.

В Укрзалізниці додали, що станції були вироблені у Туреччині спеціально для потреб перевізника.

Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Нагадаємо, запущений у листопаді 2022 року потяг № 351/352 Київ - Кишинів увійшов до списку найцікавіших залізничних маршрутів Європи, якими варто скористатися у 2023 році. 

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