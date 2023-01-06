Укрзалізниця встановить на вокзалах безкоштовні зарядні станції

Укрзалізниця отримала зарядні станції для смартфонів. Сто таких станцій встановлять на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Перші станції вже встановили у київській “Фортеці незламності”.
Зарядні станції надала Kusto Group - казахстанські підприємці, які підтримують гуманітарні проєкти в Україні.
Кожна станція може заряджати одночасно до 33 пристроїв, що дозволить подорожуючим бути на зв'язку попри блекаути.
В Укрзалізниці додали, що станції були вироблені у Туреччині спеціально для потреб перевізника.
Нагадаємо, запущений у листопаді 2022 року потяг № 351/352 Київ - Кишинів увійшов до списку найцікавіших залізничних маршрутів Європи, якими варто скористатися у 2023 році.