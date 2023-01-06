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Українці зареєстрували майже 400 тис. вживаних іномарок за рік

Середній вік вживаних автомобілів - 13 років, а найстарший Nissan Cedric - 1977 року випуску.

Українці зареєстрували майже 400 тис. вживаних іномарок за рік
Nissan Cedric - 1977 року випуску.
Фото: Укравтопром

Український автопарк поповнили 388 500 вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону за 12 місяців 2022 року. Це майже на чверть менше, ніж рік тому.

Про це повідомляє профільна асоціація Укравтопром

Зазначається, що кількість вперше зареєстрованих у країні вживаних автомобілів більше ніж удесятеро перевищила річний обсяг ринку нових легковиків.

Середній вік вживаних автомобілів, що перейшли у 2022 році на українську реєстрацію, - 13 років.

Найбільш популярною маркою залишається Volkswagen. Торік українці зареєстрували 73 400 авто цієї. На другому місці Renault. Протягом року їх було зареєстровано 31 800. Третьою за популярністю стала марка Ford з результатом 28 000 автівок.

На четвертому місці - Opel -25 400 авто. А замикає п'ятірку лідерів – Skoda із 25 300 реєстраціями.

Зазначається також, що найстарішим автомобілем, який отримав 2022 року українські номери, був Nissan Cedric 1977 року випуску.

Нагадаємо, влітку Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто. Норми запрацювали з 1 липня.

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