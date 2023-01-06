Українці зареєстрували майже 400 тис. вживаних іномарок за рік

Український автопарк поповнили 388 500 вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону за 12 місяців 2022 року. Це майже на чверть менше, ніж рік тому.
Про це повідомляє профільна асоціація Укравтопром.
Зазначається, що кількість вперше зареєстрованих у країні вживаних автомобілів більше ніж удесятеро перевищила річний обсяг ринку нових легковиків.
Середній вік вживаних автомобілів, що перейшли у 2022 році на українську реєстрацію, - 13 років.
Найбільш популярною маркою залишається Volkswagen. Торік українці зареєстрували 73 400 авто цієї. На другому місці Renault. Протягом року їх було зареєстровано 31 800. Третьою за популярністю стала марка Ford з результатом 28 000 автівок.
На четвертому місці - Opel -25 400 авто. А замикає п'ятірку лідерів – Skoda із 25 300 реєстраціями.
Зазначається також, що найстарішим автомобілем, який отримав 2022 року українські номери, був Nissan Cedric 1977 року випуску.
Нагадаємо, влітку Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто. Норми запрацювали з 1 липня.