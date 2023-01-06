Двох інформаторів окупантів позбавили волі за здачу позицій ЗСУ на Донеччині.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За підтримання публічного обвинувачення Донецькою обласною прокуратурою суд визнав двох громадян України винними у несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення та розміщення Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Їм призначено покарання у вигляді 5 років і 6 місяців та 6 років позбавлення волі.
Прокурори у суді довели, що у березні 2022 року житель сел. Клебан-Бик Краматорського району, а у травні-липні мешканець м. Бахмут з власних телефонів через мессенджер поширювали текстові повідомлення та скріншоти Google Maps. Вони містили координати місць розташування і переміщення особового складу і техніки ЗСУ на території міст Костянтинівки та Бахмута.
Обидва засуджених очікували на вирок суду під вартою.
Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила ще одного ворожого поплічника у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зокрема, він брав участь у каральних рейдах проти учасників руху опору.