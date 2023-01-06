Їм призначено покарання у вигляді 5 років і 6 місяців та 6 років позбавлення волі.

Двох інформаторів окупантів позбавили волі за здачу позицій ЗСУ на Донеччині.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За підтримання публічного обвинувачення Донецькою обласною прокуратурою суд визнав двох громадян України винними у несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення та розміщення Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Їм призначено покарання у вигляді 5 років і 6 місяців та 6 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у березні 2022 року житель сел. Клебан-Бик Краматорського району, а у травні-липні мешканець м. Бахмут з власних телефонів через мессенджер поширювали текстові повідомлення та скріншоти Google Maps. Вони містили координати місць розташування і переміщення особового складу і техніки ЗСУ на території міст Костянтинівки та Бахмута.

Обидва засуджених очікували на вирок суду під вартою.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила ще одного ворожого поплічника у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зокрема, він брав участь у каральних рейдах проти учасників руху опору.