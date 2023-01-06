Суд повернув під варту підозрювану в коригуванні вогню по Харкову, — ЗМІ

Підозрювану відправили під варту без визначення застави.

Харківський апеляційний суд постановив нову ухвалу у справі Дар’ї Кригіної, підозрюваної в коригуванні вогню по Харкову. Відповідне рішення ухвалила колегія суддів 6 січня.

Про це повідомляє місцеве видання Mediaport.

Суд задовольнив клопотання прокуратури та відправив підозрювану під варту без визначення застави.

«...задовольнити. Продовжити К. Дар’ї, 1993 року народження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах державної установи «Харківський слідчий ізолятор» строком до 19 лютого 2023, без визначення застави», — оголосив суд.

Після оголошення рішення жінка заплакала.

У грудні Дзержинський райсуд Харкова звільнив підозрювану з-під варти під заставу. Справа набула резонансу після того, як у реєстрі судових рішень помітили відповідну ухвалу. Прокуратура подала апеляцію на запобіжний захід.