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Суд повернув під варту підозрювану в коригуванні вогню по Харкову, — ЗМІ

Підозрювану відправили під варту без визначення застави.

Суд повернув під варту підозрювану в коригуванні вогню по Харкову, — ЗМІ
Фото: СБУ

Харківський апеляційний суд постановив нову ухвалу у справі Дар’ї Кригіної, підозрюваної в коригуванні вогню по Харкову. Відповідне рішення ухвалила колегія суддів 6 січня. 

Про це повідомляє місцеве видання Mediaport

Суд задовольнив клопотання прокуратури та відправив підозрювану під варту без визначення застави. 

«...задовольнити. Продовжити К. Дар’ї, 1993 року народження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах державної установи «Харківський слідчий ізолятор» строком до 19 лютого 2023, без визначення застави», — оголосив суд.

Після оголошення рішення жінка заплакала. 

У грудні Дзержинський райсуд Харкова звільнив підозрювану з-під варти під заставу. Справа набула резонансу після того, як у реєстрі судових рішень помітили відповідну ухвалу. Прокуратура подала апеляцію на запобіжний захід.

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