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​В Україні змінився алгоритм отримання посвідчення водія, - МВС

Для отримання прав потрібно виконати 5 кроків.

З 2023 року в Україні підготовка в автошколі та складання іспитів для отримання водійських прав відбувається за новим алгоритмом.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Telegram.

Так, для отримання водійського посвідчення потрібно виконати 5 кроків.

На першому етапі необхідно обрати акредитований навчальний заклад та пройти теоретичний курс навчання. Далі за допомогою онлайн-тренажера необхідно підготуватися до іспиту в сервісному центрі МВС.

Потім переходите до наступного етапу – практичної підготовки.

"Опановуєте водійські навички, складаєте внутрішній іспит в автошколі, одержуєте свідоцтво та звертаєтеся до сервісного центру МВС. Якщо успішно долаєте практичний іспит, приходите і отримуєте своє перше посвідчення водія!", - зазначили в МВС.

Нагадаємо, в 2020 році Європарламент визнав українські водійські посвідчення.

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