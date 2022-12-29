У "Дії" тестують послуги заміни посвідчення водія і витягу про несудимість

За словами міністра цифрової трансформації, витяг про несудимість — один з найпопулярніших в Україні.

У "Дії" тестують дві нові послуги.

Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, мова йде про послуги заміни посвідчення водія і витягу про несудимість.

"Заміна посвідчення водія: повертаємо послугу в застосунок. Тепер, якщо змінили прізвище чи загубили водійське, не треба їхати в сервісний центр МВС. Замовляйте новий документ у Дії... Витяг: автоматизували процес підготовки документа. Більше не потрібно вводити дані вручну. Вони самі підтягнуться з реєстрів", - розповів міністр.

Він зазначив, що витяг про несудимість — один з найпопулярніших документів. "Щорічно його отримують близько 1 млн українців", - додав Федоров.

Нагадаємо, раніше у "Дії" запрацювала програма "еОселя".

Застосунок почав функціонувати в Канаді. Мінцифра веде переговори зі ще 14 державами.