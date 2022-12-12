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“Дія” виграла премію європейських креативників

До шортлисту увійшли 640 робіт від кандидатів з 31 країни.

“Дія” виграла премію європейських креативників
Фото: Скріншот з відео

Додаток “Дія” став кращим у номінації Creative Business Transformation від топової серед креативників премії Eurobest Awards.  

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Пишаюся, що український державний бренд за креативністю перемагає великий світовий бізнес. Ще й в одній із найскладніших номінацій про комплексний та абсолютно новий користувацький досвід”, - наголосив Федоров.  

Він уточнив, що до шортлисту премії увійшли 640 робіт від кандидатів з 31 країни. Україна вперше отримала золоту нагороду.  

 

Як раніше повідомлялось, створений на час дії воєнного стану єдиний "єДокумент" у разі відключення мобільного зв'язку працюватиме в застосунку "Дія" у будь-якому разі.

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