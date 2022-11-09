В Україні зростає попит на електромобілі, - Укравтопром

Українці придбали та зареєстрували у жовтні 2022 року 1614 електромобілів, що на 73% більше, ніж у жовтні минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

"За місяць автопарк України поповнили 1614 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 73% більше, ніж торік, та на 2% більше за вересневий показник цього року", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Укравтопрому, основну масу зареєстрованих у жовтні електромобілів становили легкові авто - 1556 автомобілів (308 нових та 1248 уживаних).

Найпопулярнішим електрокаром українців залишається Nissan Leaf (268 авто), Volkswagen ID.4 (227) та Dong Feng-Honda M-NV (117). Четверта за популярністю - Tesla Model 3 (115), а замикає п’ятірку вподобань у жовтні Renault Zoe (90 авто).

Крім того, в жовтні було зареєстровано 58 електричних комерційних автомобілів, всі вони - вживані. В цьому сегменті першість традиційно за Renault Kangoo Z.E. - 39 автівок.

Загалом, за даними Укравтопрому, з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 10,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення, що у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

У вересні 2022 року українці придбали та зареєстрували 1583 електромобілів, що на 77% більше, ніж у вересні минулого року.

Нагадаємо, Енергоатом планує створити мережу автомобільних електричних зарядних станцій.