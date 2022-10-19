SpaceX витрачає майже $20 млн щомісяця на підтримку супутникових послуг в Україні , – Маск

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що послуги супутникового інтернету Starlink від компанії SpaceX не отримали жодного фінансування від Міністерства оборони США.

Про це пише Reuters.

Так, SpaceX витрачає майже 20 мільйонів доларів щомісяця на підтримку супутникових послуг в Україні та витратила близько 80 мільйонів доларів на встановлення та підтримку там Starlink.

“SpaceX втрачає приблизно 20 мільйонів доларів на місяць через неоплачені послуги та витрати, пов’язані із заходами безпеки для захисту від кібервійни, але “ми продовжуватимемо це робити (зітхає)”, – написав Маск у Твіттері.

“Немає грошей від Міністерства оборони, але кілька інших країн, організацій і окремих осіб платять за ~11 тис./25 тисяч терміналів”, – додав він.

Видання з посилання на Politico також зазначає, що Пентагон роздумує над можливістю оплати Starlink в Україні.

No money from DoD, but several other countries, orgs & individuals are paying for ~11k/25k terminals (thanks!).



SpaceX is losing ~$20M/month due to unpaid service & costs related to enhanced security measures for cyberwar defense, but we’ll keep doing it (sigh). — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2022

Нагадаємо, минулого тижня Маск заявив, що продовжить фінансувати супутниковий інтернет Starlink для України.