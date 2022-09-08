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Стисло та інформативно про презентацію Apple 2022

На щорічній презентації нових продуктів Apple світ побачив чотири нових смартфони, які мають викликати цікавість фанатів бренду більше, ніж попередня лінійка девайсів. 

Експерти інтернет-магазину Stylus пропонують короткий огляд презентації та розповідають найголовніше про смартфони-дебютанти. 

Перелік моделей у лінійці

Виробник цього року відмовився від найменшої моделі, тож ми отримаємо вибір лише з чотирьох конфігурацій нових смартфонів: 

- iPhone 14;

- iPhone 14 Plus;

- iPhone 14 Pro;

- iPhone 14 Pro Max;

Поміж собою моделі відрізняються характеристиками і фізичними розмірами. iPhone 14 та iPhone 14 Plus візуально не відрізняються від попереднього 13 Айфона, технологічно вони також не зазнали суттєвих змін. А от iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max викличуть інтерес у гаджетоманів. 

Особливості зовнішнього вигляду

Новинки отримали ті ж риси, що були у 12 та 13 лінійках: гострі бокові грані, мінімалізм в оформленні тильної панелі та менші рамки навколо екрана. Приємно дивує і відмова від «чубчика», його замінив охайний виріз у верхній частині дисплея.

Пристрій додатково захищено надійним шаром Ceramic Shield – найміцнішим матеріалом для корпусу смартфона, тож витривалості гаджетам буде вдосталь. Ще один бонус – наявність захисту від води та пилу за стандартом IP68, що дозволить не нервувати через дощ чи сніг або навіть через падіння телефону у воду.

Лінійка поповнилась цікавим гаджетом – iPhone 14 Plus. Він має базові характеристики, величезний 6,7-дюймовий дисплей та помірну ціну порівняно з Pro-версіями. 

Нові технологічні можливості

Нові смартфони Pro-версій отримали ще потужніший та енергоефективніший процесор Apple A16 Bionic. Він забезпечить швидшу роботу пристроїв у будь-яких завданнях, але потребуватиме менше енергії батареї, тож новинки працюватимуть довше. А базові моделі залишись на минулорічному Apple A15 Bionic.

Апарати молодшої категорії запропоновані у варіаціях пам'яті на 128, 256 та 512 Гб, а Pro-версії отримають конфігурацію і на 1 Тб простору. Оперативної пам'яті також вистачить всім – 6 та 8 Гб відповідно. 

З коробки всі смартфони працюватимуть на базі iOS 16 – найновішої та найпросунутішої версії програмного забезпечення. Вона покращить взаємодію з віджетами, прискорить роботу гаджетів та зробить її найкомфортнішою. 

Суттєвих змін також зазнають дисплеї Pro-версій. Динамічна частота оновлення, поява опції Always-on-Display та реалістичність передачі кольорів потішать кожного покупця. 

Фотографи теж отримають покращення – камера iPhone 14 стане більш чіткою, зручною та світлосильною для якісного контенту вдень чи вночі. 

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