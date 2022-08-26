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Стартував перший військовий міжнародний Drone Hackathon у межах проєкту "Армія дронів", – Федоров

На ньому зібрали 150 учасників.

Стартував перший військовий міжнародний Drone Hackathon у межах проєкту "Армія дронів", – Федоров
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Нині розпочався міжнародний військовий Drone Hackathon.

Про це повідомив на своїх сторінках у соцмережах міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У заході зареєструвалися 150 учасників. За словами Федорова, це інженери-конструктори, радіоінженери, оператори безпілотників та програмісти.

"Хакатон – унікальна можливість долучитися до розробки проєктів, які допоможуть військовим. Наше завдання – піднести на високий рівень розвиток виробництва й технічної підтримки дронів. І не лише закуповувати дрони в різних компаній по всьому світу, а й створювати їх у промислових масштабах у нашій країні", – підкреслив міністр.

Глава Мінцифри додав, що за підсумками хакатону очікують на ідеї та розвиток топових українських military-tech проєктів.

Нагадаємо, минулого тижня Федоров повідомив про реєстрацію на Drone Hackathon.

Захід складатиметься з двох частин: дистанційна робота над челенджами, які команди отримають після реєстрації та доопрацювання кейсів і їхня презентація в Києві з 26 до 29 серпня.

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