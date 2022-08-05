Meta видалила більше 1 000 ботів, які підтримали війну Росії проти України

Компанія Meta відключила понад тисячу фальшивих акаунтів, з яких писались численні коментарі на на підтримку російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Radio Svoboda.

Зазначається, що було відключено 45 акаунтів "тролів" у соціальній мережі Facebook і 1 037 – у Instagram. Meta блокує їхні спроби відновити сторінки.

"Тролі" працювали щодня "з невеликою перервою на обід", а деякі публікували і проросійські, і проукраїнські коментарі з різницею в кілька хвилин”, - пише видання.

Meta розпочала розслідування після публікації, яка викриває "фабрику тролів", робота якої публічно координувалася через Telegram-канал "Кібер фронт Z".

У ході розслідування Meta виявила спроби "заспамити" пости в Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, LinkedIn, "ВКонтакті" та "Однокласники".

Мішенями ставали політики, журналісти, актори та комерційні бренди з усього світу – всі, хто публічно засуджував російське вторгнення та підтримував Україну.

Операція мала явну та приховану складову, йдеться у звіті Meta.

У Telegram-каналі "Кібер фронт Z", у якому зараз понад 110 тисяч підписників, регулярно публікувалися заклики переходити за посиланнями на облікові записи або певні пости та залишати під ними проросійські коментарі.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Росії поширюють фейки про те, що понад 80% військових країни-агресора, що повернулися з українського полону, зазнали фізичного насильства.