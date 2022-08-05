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Кабмін сформував список з 903 російських об’єктів для конфіскації, – Шмигаль

Йдеться про будівлі, земельні ділянки, фінансові активи і корпоративні права.

Кабмін сформував список з 903 російських об’єктів для конфіскації, – Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів України затвердив проєкт указу президента про конфіскацію 903 об'єктів, які належать Росії.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Як і обіцяли, забираємо на користь України та українського народу російські активи. Робимо це системно і відповідно до всіх процедур. Ми не підмінюємо закон нашим бажанням, а реалізуємо це стратегічне завдання правовим способом. Конфісковані активи конвертуються у кошти, спрямовані на нашу оборону та відновлення", – сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, уряд ухвалив рішення про конфіскацію російського майна та активів в Україні.

Зокрема, Кабмін затвердив указ президента, яким пропонується конфіскація 903 об'єктів, які належать Російській державі.

За його словами, 79 позицій – це корпоративні права, 824 позиції – майно.

"Перелік об'єктів сформований: це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів. Все майно поділено на три категорії: перша категорія – це майно, яке належить Російській державі, друга категорія – це активи, що належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії, третя категорія – це активи російських банків", – додав він.

Прем'єр наголосив, що сьогоднішнє рішення є першим кроком, а далі має відбуватися конфіскація активів Росії на заході.

Нагадаємо, для отримання заблокованих 540-550 млрд доларів російських активів Україні необхідно передати міжнародним партнерам усю доказову базу про збитки, щоб Росія не мала успіху в судах.

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