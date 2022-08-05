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Керівництво МВС часів Януковича судитимуть за гранати з Росії, які використовували проти учасників Революції Гідності

ДБР завершило спеціальне досудове розслідування щодо колишнього міністра внутрішніх справ, його заступника та начальника Департаменту матеріального забезпечення.

Керівництво МВС часів Януковича судитимуть за гранати з Росії, які використовували проти учасників Революції Гідності
Фото: РБК

Керівництво Міністерства внутрішніх справ часів Януковича будуть судити за незаконне постачання гранат з Росії.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Працівники бюро за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора завершили досудове розслідування щодо колишнього глави МВСУ (Віталія Захарченка), а також його заступника та начальника Департаменту матеріального забезпечення (Павла Зінова).

"Встановлено, що у січні 2014 року експосадовці незаконно переправили літаком з території російської федерації ручні газові гранати "Дрейф-2", світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М", ручні димові гранати виробництва держави-агресора. Вказані спецзасоби не пройшли експертизи щодо можливості та порядку їхнього застосування до людей", –розповіли в ДБР.

Ці гранати в січні-лютому 2014 року "беркутівці" застосували проти учасників Революції Гідності в Києві

У результаті 137 мітингувальників отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

У ДБР додали, що згадані посадовці розтратили понад мільйон гривень бюджетних коштів під час розмитнення зазначених спецзасобів.

Колишнє керівництво МВС також обвинувачують у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб, розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту в центральній частині  Києва під час Революції Гідності із застосуванням фізичного насильства.

За клопотанням слідчих бюро обвинуваченим заочно обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі усі вони оголошені в розшук. Попередньо відомо, що підозрювані переховуються на території Росії.

"Невикористані гранати були вилучені у ході проведення досудового розслідування. Після початку повномасштабної російської агресії вони були передані до Національної поліції України", – зазначили в ДБР.

Наразі в бюро працюють над збиранням доказів та притягненням до кримінальної відповідальності осіб за злочини проти учасників акцій протесту у 2013-2014 роках.

У ДБР наголосили, що хоч і РФ постачала зброю колишньому керівництву України, аби придушити акції протесту в Києві, та нині ці гранати використовують проти російських окупантів.

Павло Зінов рік тому був заарештований у Москві за розтрату й хабарництво. 

Нагадаємо, у лютому завершили розслідування в справі екскерівників міліції, які організували вбивства майданівців 18 лютого 2014 року. А в травні суд дозволив арешт Віктора Януковича в справі про втечу до РФ у 2014 році.

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