Керівництво МВС часів Януковича судитимуть за гранати з Росії, які використовували проти учасників Революції Гідності

ДБР завершило спеціальне досудове розслідування щодо колишнього міністра внутрішніх справ, його заступника та начальника Департаменту матеріального забезпечення.

Керівництво Міністерства внутрішніх справ часів Януковича будуть судити за незаконне постачання гранат з Росії.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Працівники бюро за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора завершили досудове розслідування щодо колишнього глави МВСУ (Віталія Захарченка), а також його заступника та начальника Департаменту матеріального забезпечення (Павла Зінова).

"Встановлено, що у січні 2014 року експосадовці незаконно переправили літаком з території російської федерації ручні газові гранати "Дрейф-2", світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М", ручні димові гранати виробництва держави-агресора. Вказані спецзасоби не пройшли експертизи щодо можливості та порядку їхнього застосування до людей", –розповіли в ДБР.

Ці гранати в січні-лютому 2014 року "беркутівці" застосували проти учасників Революції Гідності в Києві.

У результаті 137 мітингувальників отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

У ДБР додали, що згадані посадовці розтратили понад мільйон гривень бюджетних коштів під час розмитнення зазначених спецзасобів.

Колишнє керівництво МВС також обвинувачують у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб, розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту в центральній частині Києва під час Революції Гідності із застосуванням фізичного насильства.

За клопотанням слідчих бюро обвинуваченим заочно обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі усі вони оголошені в розшук. Попередньо відомо, що підозрювані переховуються на території Росії.

"Невикористані гранати були вилучені у ході проведення досудового розслідування. Після початку повномасштабної російської агресії вони були передані до Національної поліції України", – зазначили в ДБР.

Наразі в бюро працюють над збиранням доказів та притягненням до кримінальної відповідальності осіб за злочини проти учасників акцій протесту у 2013-2014 роках.

У ДБР наголосили, що хоч і РФ постачала зброю колишньому керівництву України, аби придушити акції протесту в Києві, та нині ці гранати використовують проти російських окупантів.

Павло Зінов рік тому був заарештований у Москві за розтрату й хабарництво.

Нагадаємо, у лютому завершили розслідування в справі екскерівників міліції, які організували вбивства майданівців 18 лютого 2014 року. А в травні суд дозволив арешт Віктора Януковича в справі про втечу до РФ у 2014 році.