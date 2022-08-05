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Українські військові звільнили село Дібрівне у Харківській області

Дібрівне – друге село, яке було сьогодні деокуповане нашими воїнами.

Українські військові звільнили село Дібрівне у Харківській області
Скріншот відео
Фото: ОК “Схід” у Facebook

ЗСУ звільнили село Дібрівне у Харківській області на Ізюмівському напрямку та пересунули лінію фронту.

Про це повідомило у Facebook ОК “Схід”.

“Бійці 93-ї ОМБр Холодний Яр впевнено йдуть уперед на Ізюмському напрямку. Бригада відтіснила ворога за село Дібрівне і пересунула лінію фронту”, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що перед уходом військові РФ замінували село протипіхотними і протитанковими мінами. Вони були відрізані від постачання і тікали, залишивши техніку.

Нагадаємо, сьогодні Сили оборони України звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Дмитрівка, що в Ізюмському районі Харківської області. 

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