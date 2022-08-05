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ВАКС призначив екснардепу Мартиненку заставу в 4,96 млн гривень у справі про хабар від чеської Skoda

За даними слідства, він неправомірно отримав 311,6 тис. євро

ВАКС призначив екснардепу Мартиненку заставу в 4,96 млн гривень у справі про хабар від чеської Skoda
Микола Мартиненко
Фото: Сергей Нужненко

Вищий антикорупційний суд призначив народному депутату III-VIII скликань запобіжний захід у вигляді застави в сумі 4 962 000 гривень. 

Пресслужба ВАКС не називає імені депутата, але йдеться про Миколу Мартиненка і його підозру в отриманні хабаря від чеської Skoda. Рішення суд ухвалив 4 серпня. 

"Підозрюваний зобов’язаний не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу внести кошти на відповідний рахунок ВАКС або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, детективу, прокурору та слідчому судді", – йдеться у повідомленні.

На Мартиненка покладено зобовʼязання прибувати до детективів, прокурорів і слідчого судді та суду за першою вимогою, повідомляти про зміну місця свого проживання, утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами щодо обставин цього кримінального провадження; здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України.

Строк дії обов’язків – до 28 вересня 2022 року.

Мартиненко підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 (прийняття неправомірної вигоди), ч. 2 ст. 209 КК (легалізація одержання нелегальним шляхом майна) України.

Цю підозру Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Мартиненку в липні. За версією слідства, він одержав від керівництва чеської компанії "SKODA JS a.s." (входить до холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", який належить російському "Газпромбанку") неправомірну вигоду у 311,6 тис. євро за сприяння в просуванні їхніх інтересів в Україні. Неправомірну вигоду перерахували під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю, а надалі – легалізували.

Мартиненко також є обвинувачуваним у іншій справі – про заволодіння коштами держпідприємств "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" ("СхідГЗК") та "Енергоатом". 

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