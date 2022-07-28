Екснардепу Мартиненку висунули нову підозру в отриманні 311,6 тис. євро хабара від чеської Skoda

Кошти перерахували під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому народному депутату України, ексголові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки в одержанні неправомірної вигоди та відмиванні коштів.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Посадовець одержав від керівництва чеської компанії "SKODA JS a.s." (входить до холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", який належить російському "Газпромбанку") неправомірну вигоду у 311,6 тис. эвро за сприяння в просуванні їхніх інтересів в Україні. Неправомірну вигоду перерахували під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю, а в подальшому - легалізували", - йдеться в повідомленні.

Ім'я екснардепа не зазначається, однак, за даними джерел, йдеться про депутата Ради III-VII скликань (1998-2015 роки) Миколу Мартиненка, який у 2012-2015 роках очолював парламентський комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

"Екснардепа обвинувачують в іншій справі, розслідуваній НАБУ та САП. За даними обвинувачення, він разом зі спільниками організував схеми розкрадання коштів із держпідприємств "СхідГЗК" та "Енергоатом". Загальні збитки становлять понад 6,4 млн євро та 17,2 млн дол. США", - розповіли в НАБУ.

Нагадаємо, 22 травня 2018 року САП скерувала до суду обвинувальний акт за обвинуваченням Мартиненка та низки інших осіб у справі про заволодіння коштами держпідприємств "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" ("СхідГЗК") та "Енергоатом". Їм інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації)".

Їм інкримінується заволодіння коштами "Енергоатому" при підписанні та виконанні контрактів із постачання обладнання для зазначеного підприємства від чеської компанії Skoda JS, підписанні та виконанні контракту між Skoda JS та компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму EUR6,4 млн.

Вони також обвинувачуються у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у сумі $17,28 млн шляхом неправомірного підписання та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions-und Handelsgesellschaft mbH, підконтрольну учасникам злочинної організації.