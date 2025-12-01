ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Cуддю із Закарпаття викрили на отриманні $1300 хабаря, який він називав "конфетками"

Йому повідомлено про підозру. 

Cуддю із Закарпаття викрили на отриманні $1300 хабаря, який він називав "конфетками"
Фото: САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро викрили на одержанні хабаря за скасування арешту лісоматеріалів суддю із Закарпатської области.

Про це повідомила пресслужба САП

"За дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди судді одного з районних судів Закарпатської області. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що суддя з 15 вересня 2025 по 28 листопада 2025 року "висловив прохання директору приватного товариства надати йому та третім особам неправомірну вигоду за скасування арешту й повернення товариству на відповідальне зберігання майна". Йдеться про 20 куб. м лісоматеріалів. 

В САП зазначають, що суддя надавав поради щодо підготовки клопотання про скасування арешту майна та детальні інструкції, коли його подавати задля уникнення розподілу на розгляд іншому слідчому судді.

"28 листопада 2025 року суддю викрито на одержанні $1300 неправомірної вигоди, яку він завуальовано називав "конфетками", - зазначили в антикорупційній прокуратурі.
