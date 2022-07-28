Зеленський виступив у Верховній Раді з нагоди Дня Української Державності і анонсував створення "Коледжу Європи"

У парламенті був присутній і президент Литви Гітанас Науседа.

Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді з нагоди Дня Державності.

Відео виступу оприлюднено Офісом президента.

"Ми громадяни найміцнішої держави у світі. Держави, яка воює, яка при цьому реформується. Держави, яка забезпечила найпотужніше в історії обʼєднання демократій. Держави, яка у 155 день повномасштабної війни Росії проти нас має силу відзначати свій день – День Української державності", – наголосив президент.

Перед початком пленарного засідання до депутатів також звернувся президент Литовської Республіки Гітанас Науседа та онлайн – голова Європейського парламенту Роберта Мецола. Про це LB повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Засідання почалося з виступу президента України.

Володимир Зеленський подякував партнерам та привітав всіх зі святом. Заявив, що разом з ЄС в рамках президентського університету буде створено "Коледж Європи".

Далі відбулося нагородження наших військових "Хрестом за бойові заслуги".

Також був виступ Президента Литовської Республіки Гітанаса Науседи.

Фото: Ярослав Железняк

"Виступав українською. «Ваша боротьба, це і наша боротьба, литовців!». «Історія вчить нас, що ті хто намагається сидіти на двох стільцях рано чи пізно опиняється на підлозі. Литва давно обрала собі друзів і ніколи їх не зрадить!" – переповів слова Науседи Железняк.

Далі онлайн виступила Голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

Фото: Ярослав Железняк

"Це можливість відбудувати Україну, відбудувати кращу! ЄС використовуватиме всі засоби для досягнення цього!" – пообіцяла вона.

Закінчили урочистості оплесками та скандуванням: "ЗСУ!".

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, що в День Української Державності Російська Федерація продовжила ракетний терор. Ударів завдано по Київщині, Кропивницькому, Харкову, Миколаєву, Донеччині, Луганщині, обстріляні Чернігівщина та Сумщина.