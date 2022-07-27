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Все, що треба знати про Росію − вона бреше, бреше, а потім ще раз бреше, − Кулеба

“РФ прагне контролювати Україну".

Все, що треба знати про Росію − вона бреше, бреше, а потім ще раз бреше, − Кулеба
Скріншот відео
Фото: МЗС України у Facebook

Голова української дипломатії Дмитро Кулеба заявив, що Росія бреше, аби приховати свої справжні плани щодо агресії − знищення української державності.

Про це голова МЗС України повідомив під час спільного зі словенською колегою Танею Файон брифінгу в Києві.

“Все, що ви маєте знати про Росію: вони брешуть, брешуть, а потім ще раз брешуть для того, щоб приховати свої справжні плани щодо агресії. Їхня мета не скинути уряд Зеленського − вони прагнуть знищити просто державність в Україні і перетворити її на ту країну, яку вони контролюють”, − наголосив Кулеба.

Міністр додав, що “ані уряд, ані населення України не дозволить цим планам справдитися”.

Він заявив, що дедалі більше держав переконуються в перемозі України як єдиному шляху для встановлення довгострокової стабільності в Європі.

“Я задоволений динамікою еволюції поглядів наших партнерів на те, що має бути кінцевою метою цієї війни. Все більше держав, урядів переконуються, що саме перемога України є єдиним шляхом для встановлення довгострокової стабільності на континенті”, − сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Словенії Таня Файон сьогодні прибула з візитом до Києва.

До слова, премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб підтвердив, що його країна вже відправила в Україну першу партію танків. 

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