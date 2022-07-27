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Росіяни не встигають засікати на радарах українські літаки, як потрапляють під обстріл, - перехоплення СБУ

Тим часом окупанти продовжують обстрілювати українців забороненими фосфорними і касетними боєприпасами.

Росіяни не встигають засікати на радарах українські літаки, як потрапляють під обстріл, - перехоплення СБУ
Фото: Скріншот відео

Російські окупанти скаржаться, що не встигають засікати на своїх радарах українські літаки, як одразу ж потрапляють під обстріл.

Про це йдеться в перехопленій розмові загарбників, яку оприлюднила Служба безпеки України.

"Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Всё, отбой", – розповів батькам росіянин, який перебуває біля Херсона. 

Також окупант розповів, що росармія активно використовує в Україні заборонені фосфорні й касетні боєприпаси.

"Фосфором их хр*начим, су*а. Фосфоры, кассеты… Вообще плевать… Там все плавится… Зато ночью очень красиво выглядит…", – сказав загарбник. 

В СБУ підкреслили - системно фіксують порушення Росією законів і звичаїв війни. За цією статтею спецслужба вже відкрила понад сім тисяч проваджень.

Нагадаємо, напередодні в тимчасово окупованому Лисичанську на Луганщині бійці ЗСУ поцілили в казарми російських окупантів. А на Харківщині українські захисники знищили склад боєприпасів разом з особовим складом.

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