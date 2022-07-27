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СБУ викрила п’ятьох колаборантів на тимчасово окупованих територіях Луганщини

Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

СБУ викрила п’ятьох колаборантів на тимчасово окупованих територіях Луганщини
Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України встановили особи і зібрали доказову базу відносно п’яти колаборантів, які допомагають РФ встановлювати та підтримувати окупаційні режими на Луганщині.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

Зокрема, слідчі СБУ повідомили про підозру колишній директорці "Центру надання соціальних послуг" Кремінської міської ради, яка в умовах воєнного часу перейшла на бік ворога.

"Наразі вона «працює» в окупаційній адміністрації, імітуючи існування соціального захисту населення. Зокрема, бере участь у пропаганді, просуваючи антиукраїнські фейки та кремлівські наративи", –йдеться у повідомленні.

Ще одна зрадниця добровільно обійняла посаду так званого "заступника начальника управління праці та соцзахисту населення адміністрації Сватівського району «ЛНР»".

Крім того, СБУ задокументувала, що 47-річна мешканка окупованого Луганська очолила "митний пост Мілове" так званого державного митного комітету "ЛНР".

"Окупанти доручили жінці виконувати організаційно-розпорядчі функції та забезпечувати надходження «митних платежів» для їхніх потреб", – повідомила СБУ.

Також перед законом постане "банкір", який за пропозицією загарбників очолив відділення псевдооргану «держбанку ЛНР» у селищі Біловодськ. Він виконує накази російських кураторів щодо запровадження на тимчасово окупованій території "рубльової зони" та імітує існування фінансової системи в терористичній організації "ЛНР".

СБУ зібрала доказову базу і щодо злочинної діяльності так званого заступника прокурора Марківського району генеральної прокуратури "ЛНР". Задокументовано, що 34-річний уродженець РФ, який мешкав у тимчасово окупованому Луганську, добровільно обійняв цю "керівну посаду". Наразі він служить окупаційному режиму, створеному агресором для придушення спротиву місцевих мешканців і переслідування українських патріотів.

"Стосовно усіх цих осіб СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) КК України. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі", – резюмує повідомлення спецслужба.

Нагадаємо, з початку повномасштабної агресії РФ СБУ розслідує понад 800 кримінальних проваджень за фактами вчинення колабораційної діяльності.

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