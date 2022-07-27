Рада заборонила колекторам стягувати кредити з учасників ЗСУ, ТрО, їхніх родичів та ВПО

Верховна Рада України на засіданні 27 липня прийняла в цілому закон 7414 про заборону про внесення змін до Закону України "Про споживче кредитування" щодо врегулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного та надзвичайного стану.

За закон проголосували 302 парламентарі, передає кореспондент LB.ua.

У пояснювальній записці зазначається, що держава зобов’язана забезпечити соціальний захист громадян України, які захищають суверенітет та територіальну цілісність України. А також членів їхніх сімей та їх найближче оточення, що дозволить таким особам зосередитись на якісному виконанні свого військового обов’язку та бойових завдань, поставлених військовим командуванням України.

Мова йде про такі категорії осіб:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;

військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби;

члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;

особи, які перебувають у полоні, особи, з якими втрачено зв'язок, особи, зниклі безвісти.

Законом у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та протягом шести місяців після дня його припинення або скасування новий кредитор, колекторська компанія, фізичні та юридичні особи, залучені на договірних засадах кредитодавцем, до безпосередньої взаємодії зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами додатково зобов’язані дотримуватися таких вимог щодо етичної поведінки:

не взаємодіяти за власною ініціативою зі споживачем, який у передбачений цим пунктом спосіб повідомив про свою належність до однієї з категорій, передбачених частиною першої статті 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

не взаємодіяти за власною ініціативою з близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем споживача, зазначеного у підпункті 1 цього пункту, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит такого споживача та які надали згоду на таку взаємодію.

Споживачі, які належать до однієї з категорій за Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", та мають бажання припинити взаємодію з кредиторами та колекторами, повинні повідомити їх про свою належність до однієї з категорій на адресу електронної пошти кредитодавця або нового кредитора.

"Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія, фізичні та юридичні особи, залучені на договірних засадах кредитодавцем, «припиняють врегулювання простроченої заборгованості невідкладно з моменту отримання ними такого повідомлення", – написано в законопроєкті.

Нагадаємо, на час війни в Україні заборонять стягнення боргів за житлово-комунальні послуги.

Також уряд погасить борги студентів-контрактників з окупованих територій.