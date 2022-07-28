Прокуратура передала в управління АРМА 80 об’єктів нерухомості, якими незаконно заволоділи профспілки

Серед них є готелі та санаторії.

Офіс Генерального прокурора передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами 80 об’єктів нерухомості, якими незаконно заволоділи профспілкові організації.

Про це йдеться на сайті відомства.

Серед них є: готелі «Турист» та «Дружба» у Києві, санаторій «Жовтень» у Конча-Заспі, одеський санаторій «Куяльник», «Моршинський» у Львівській області та «Поляна» на Закарпатті, Kyiv Sport Club та інше майно.

Триває розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконних дій службових осіб ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур», Федерації професійних спілок України, які у період з 1992 року здійснюють відчуження курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів, які перебувають у їхньому відданні.

Це призводить до збитків державі (ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України).

“Досудове розслідування триває, вживаються заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності”, – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові АРМА, якому інкримінують зловживання та розтрату арештованого майна на 426 млн гривень. Суддя призначив заставу (як запобіжний захід) у розмірі 3 101 250 гривень.