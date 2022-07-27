У Тернопільській області судитимуть псевдоволонтерів, яких підозрюють у використанні близько 2 млн грн пожертв на ЗСУ для власного збагачення.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох псевдоволонтерів та дружини одного з них за фактом використання благодійних пожертв для особистого збагачення під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

Фото: gp.gov.ua

Розслідуванням встановлено, що на початку війни обвинувачені за зібрані на підтримку Збройних Сил України добровільні пожертви придбали для власного використання:

автомобілі Range Rover та Audi Q5,

мобільні телефони,

ювелірні вироби та інші матеріальні цінності на загальну суму близько 2 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі поліції.

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, у Києві поліцейські викрили шахраїв, які виманювали кошти у родичів військовослужбовців. Правопорушники, використовуючи інформацію з відкритих джерел про пошук зниклих безвісти людей у зоні проведення активних бойових дій, вимагали кошти в їхніх рідних, обіцяючи допомогти звільнити людину з полону.